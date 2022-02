Séoul, 9 février (VNA) - Le Vietnam, avec l'Australie, a officiellement pris en charge la coprésidence du Programme régional pour l'Asie du Sud-Est (SEARP) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la période 2022-2025 lors de la 2e Conférence ministérielle du SEARP à Séoul le 9 février.

Le Vietnam, avec l'Australie, a officiellement pris en charge la coprésidence du Programme régional pour l'Asie du Sud-Est (SEARP) de l'OCDE. Photo : VNA

Le Vietnam et l'Australie ont succédé à la Thaïlande et à la République de Corée pour le poste.

S'adressant à la conférence, qui a réuni des ministres et des chefs de délégation de 38 économies membres de l'OCDE et de pays membres de l'ASEAN, ainsi que le secrétaire général de l'OCDE, le secrétaire général de l'ASEAN et des dirigeants de nombreuses organisations internationales, le ministre des Affaires étrangères de la République de Corée, Chung Eui-yong, a souligné que l'ASEAN est l'un des axes de la Nouvelle Politique pour le Sud de son pays.

La République de Corée continuera de renforcer sa coopération avec le bloc pour apporter davantage de contributions à la construction d'une ASEAN plus verte, plus intelligente et plus inclusive, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, a affirmé que l'ASEAN est un domaine prioritaire stratégique, soulignant que l'organisation espère promouvoir la coopération et le soutien des pays membres de l'ASEAN dans la réforme économique et se rapprocher des normes de l'OCDE.

Dans le cadre de la conférence, les dirigeants de l'ASEAN et de l'OCDE ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans 31 domaines. L'accord crée un cadre important pour élever le partenariat entre les deux organisations.

Au cours de la conférence, les participants ont discuté de la construction d'une ASEAN plus verte et plus intelligente pour un avenir inclusif, et de la garantie d'une reprise verte vers une ASEAN plus auto-résiliente.

S'adressant à l'événement, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a proposé trois domaines de coopération pour renforcer davantage le partenariat OCDE-ASEAN dans les temps à venir.

Il a suggéré que l'OCDE continue de soutenir et de donner des consultations politiques à l'ASEAN et aux pays de la région dans le cadre de la transformation numérique. Il a déclaré que l'OCDE et ses membres devraient accroître leur aide à l'ASEAN dans la mise en œuvre du cadre de relance global de l'ASEAN, de la stratégie de la quatrième révolution industrielle de l’ASEAN et du plan directeur numérique de l'ASEAN 2025 et d'autres programmes d'action liés à la transformation numérique.

Le ministre Bui Thanh Son a souligné la nécessité de veiller à ce que toutes les personnes bénéficient de la numérisation, soient formées et aient accès aux technologies numériques. Il a également exprimé l'espoir que l'OCDE aidera l'ASEAN à développer une économie à faible émission de carbone et à mettre en œuvre les engagements pris lors de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), vers un avenir plus vert et plus durable.

Il a également proposé que l'OCDE et ses membres aident le Vietnam à développer l'économie numérique et à réaliser le programme national de transformation numérique jusqu'en 2030 et à atteindre l'objectif d'une économie numérique contribuant à 20 % du PIB en 2025 et 30 % en 2030.

Le Vietnam espère également recevoir un soutien pour transformer le modèle de croissance et investir davantage dans les énergies renouvelables, la haute technologie et la formation de haute qualité des ressources humaines.

Les ministres ont adopté une Déclaration commune sur l'avenir axé sur les personnes – un partenariat pour une ASEAN plus intelligente, plus verte et plus inclusive.

S'exprimant après la cérémonie de prise de fonction de coprésident du SEARP, le ministre Bui Thanh Son a promis que le Vietnam travaillera en étroite collaboration avec l'Australie, l'OCDE et d'autres membres pour continuer à promouvoir les opérations du SEARP afin de contribuer davantage à la reprise et au développement économiques régionaux avec une cohérence. politique consistant à placer la population au centre du processus.

En marge de la conférence, le ministre Bui Thanh Son a eu des entretiens avec le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, et le secrétaire d'État et ministre par intérim de la coopération au développement de la Slovénie, Stanislav Rascan.

Mathias Cormann a félicité le Vietnam pour les réalisations socio-économiques du pays. Il a exprimé sa conviction qu'avec son rôle et sa position dans la région, le Vietnam, avec l'Australie, apportera des contributions à la promotion des opérations du SEARP. Il a promis que l'OCDE et ses membres accompagneront le Vietnam dans ses efforts pour relancer l'économie, transformer le modèle de croissance et accélérer la transformation numérique, atteignant l'objectif d'un développement rapide et durable.

Pendant ce temps, lors de leur rencontre, le ministre Bui Thanh Son et Stanislav Rascan se sont engagés à promouvoir le partenariat pratique et intégral entre le Vietnam et la Slovénie, notamment dans le commerce et l'investissement, tout en renforçant la coordination et le soutien mutuel dans les forums et mécanismes multilatéraux.- VNA