Hanoi (VNA) - Au cours du premier semestre de 2022, le développement socio-économique du Vietnam a obtenu de nombreux résultats positifs.

Photo : VNA

La plupart des secteurs ont eu tendance à se redresser et à croître à nouveau. Cependant, l'économie nationale étant largement ouverte sur le monde, elle est affectée à bien des égards par la situation politique mondiale compliquée et imprévisible...

Le Vietnam a enregistré, au deuxième trimestre, une croissance de 7,72% en glissement annuel, ce qui représente un record depuis 2011. Ainsi, le PIB national a crû de 6,42% au premier semestre, soit plus que l'objectif fixé.

Presque tous les indicateurs étaient positifs en juin et au cours du premier semestre. La macroéconomie est stable et l'inflation est sous-contrôle malgré la flambée du prix des carburants. Les grands équilibres économiques ont été assurés. Les industries et les services dont le tourisme se sont fortement redressés depuis la réouverture des frontières le 15 mars dernier. Les relations extérieures ont été renforcées, la défense et la sécurité maintenues.

Cependant, les fluctuations économiques et l’instabilité géopolitique augmenteront dans les mois à venir.

Des prix des biens, des matières premières dans le monde continuent d'augmenter fortement, entraînant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment le prix de l'essence, ce qui exerce une forte pression sur les coûts de production des entreprises et le pouvoir d'achat des consommateurs.

Mme Nguyen Thi Huong, cheffe de l’Office général des statistiques. Photo : VNA

Dans ce contexte, l'objectif de croissance de 6,5% fixé pour 2022 est un grand défi. C’est pourquoi, selon Nguyen Thi Huong, cheffe de l’Office général des statistiques, l'ensemble du système politique doit mettre en œuvre de manière drastique et efficace des paquets de soutien à la reprise économique, suivre activement la situation, bien mener les prévisions et élaborer des scénarios, afin d'avoir des solutions de gestion opportunes en adéquation avec les situations qui se présentent.

L'étroite coordination dans la mise en œuvre de tous les niveaux et secteurs et la détermination, les efforts et la flexibilité des entreprises et des citoyens seront des facteurs importants pour que l'économie vietnamienne atteigne la croissance fixée. - VNA