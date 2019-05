Hanoï, 12 mai (VNA) - Le Vietnam salue les investissements indiens dans les domaines des technologies de l'information, des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture de haute technologie, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (5e à droite) et le vice-président indienne Venkaiah Naidu (6e à droite). Photo: VNA

En recevant samedi 11 mai à Hanoi le vice-président indien Venkaiah Naidu, qui est également président de la Rajya Sabha (Chambre haute) du Parlement indien, le chef du gouvernement vietnamien s'est déclaré convaincu que la présente visite de son interlocuteur contribuerait au maintien d'une grande confiance politique et à l'intensification de la coopération en tous secteurs entre les deux pays.

Le vice-président Naidu a salué les efforts et les contributions du Vietnam aux activités religieuses et bouddhiques, estimant que la 16e Journée du Vesak des Nations Unies organisée par le pays serait un succès.

Les deux dirigeants ont convenu de maintenir l’échange de délégations à tous les niveaux, les échanges interpersonnels et les mécanismes de coopération existants. Ils ont également souligné l'importance de la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité.

Nguyen Xuan Phuc a proposé à l’Inde de continuer d’aider le Vietnam à former ses ressources humaines, à renforcer la coopération entre les deux armées.

Les deux dirigeants ont estimé que la coopération économique et commerciale restait un pilier des relations bilatérales et ont convenu de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars dans les années à venir.

Ils ont consenti à étudier les propositions d’ouverture du marché indien au longane, au pamplemousse, au ramboutan et au durian vietnamiens, et à permettre à la grenade, aux raisins et au mil indiens d’entrer sur le marché vietnamien.

Ils ont souligné la nécessité d'intensifier la coopération dans d'autres domaines tels que le développement, les technologies de l'information, la science et la technologie, la culture, le tourisme et les échanges interpersonnels.

Les deux dirigeants se sont engagés à créer des conditions favorables pour que Vietjet, Indigo et d’autres compagnies aériennes puissent bientôt établir des liaisons aériennes directes reliant les deux pays.

Ils ont échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun et ont convenu de maintenir une coordination étroite et un soutien mutuel lors de forums régionaux et internationaux, en particulier dans le cadre des Nations Unies.

En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, les deux dirigeants se sont accordés sur l'importance de la paix, de la stabilité ainsi que de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de l'aviation et de la navigation, ainsi que du règlement des différends par des mesures pacifiques respectant le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) et l’achèvement dans les meilleurs délais d’un code de conduite en Mer Orientale. -VNA