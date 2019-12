Photo d'illustration : petrotimes.vn



Hanoï (VNA) - Une enquête menée auprès de chefs d'entreprise de la région Asie-Pacifique montre que le Vietnam est une destination de choix pour les investissements transfrontaliers.

Plus d'un millier d'hommes d’affaire ont été interrogés par PwC dans le cadre de son enquête « Doing business across borders in Asia Pacific 2019-2020 » (Faire des affaires au-delà des frontières en Asie-Pacifique 2019-2020).

Les résultats indiquent que 49% des entreprises vietnamiennes se sont déclarées « très optimistes » en termes de croissance de leur chiffre d’affaires.

L'enquête montre que les entreprises vietnamiennes sont plus optimistes que leurs homologues de la région du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), car seulement 34% des entreprises au sein de l’APEC sont confiantes dans l’augmentation de leur chiffre d’affaires.

L'enquête a été effectuée auprès de chefs d'entreprise des 21 économies de l'APEC, qui représentent la moitié du commerce mondial et plus de la moitié du PIB mondial.

Parmi ceux qui font déjà des affaires au Vietnam, 44% ont déclaré qu'ils prévoyaient d'y augmenter leurs investissements au cours des 12 prochains mois.

Les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont augmenté de 3% au cours des 11 premiers mois de l'année pour atteindre 31,8 milliards de dollars, selon l'Agence pour l'investissement étranger (FIA).-VNA