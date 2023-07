Hanoï (VNA) - Le Vietnam est demeuré le plus grand fournisseur de riz aux Philippines au cours des cinq premiers mois de cette année, avec une valeur de 772,4 millions de dollars, en hausse de 31,1% en glissement annuel.De janvier à mai, les Philippines ont importé du Vietnam 1,5 million de tonnes de riz, soit près de 90% de son riz total importé, selon le Département du marché Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, citant les données du Bureau philippin de Statistiques. Il s'agit d'un record pour cette période.Au cours des cinq premiers mois, le Vietnam a exporté 3,6 millions de tonnes de riz, dont 42,3% aux Philippines.Les exportations de riz vers les Philippines devraient continuer d'augmenter au cours des six derniers mois de l'année en raison de l'impact du changement climatique et du phénomène El Niño qui pourrait gravement affecter la production alimentaire nationale dans ce pays de 113 millions d'habitants.Le Département prévoit que la consommation de riz et la demande d'importation des Philippines continueront d'augmenter aussi en 2024, et les entreprises doivent suivre de près les évolutions du marché et les politiques sur le commerce du riz pour exploiter des opportunités.En outre, les entreprises doivent se coordonner activement avec les agences gouvernementales, les ministères, les branches et les associations concernés pour éliminer rapidement les difficultés et les obstacles liés aux activités commerciales et participer aux activités de promotion des exportations vers les Philippines. -VNA