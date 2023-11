Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mardi à Hanoï la professeure Françoise Barre-Sinoussi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mardi à Hanoï la professeure Françoise Barre-Sinoussi. Ils ont discuté de la coopération entre la France et le Vietnam dans le domaine de la prévention du VIH, de la tuberculose, de l'hépatite et des maladies infectieuses émergentes.

Le Premier ministre a souligné que les relations de coopération entre le Vietnam et la France ont été continuellement renforcées et développées au cours de ces dernières années, y compris la coopération médicale, notamment dans la prévention et la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Il a affirmé que le Vietnam appréciait grandement les résultats de la coopération médicale avec la France en général et avec l'Institut Pasteur en particulier.

Pham Minh Chinh a demandé à la France en général, à l'Institut Pasteur et à la professeur Françoise Barre-Sinoussi d'encourager les scientifiques à poursuivre leurs recherches, notamment sur les maladies infectieuses émergentes au Vietnam; de continuer à soutenir le Vietnam dans le processus d'élaboration et d'approbation des propositions d'aide parrainées par le Fonds mondial et à mobiliser des ressources budgétaires supplémentaires pour le Vietnam auprès de la communauté internationale; d’élargir la coopération avec le Vietnam dans l’échange d’expériences, la formation du personnel scientifique, le transfert des technologies et la mise en œuvre des projets de recherche dans la prévention et le contrôle du VIH/SIDA, de l'hépatite B, C et des maladies infectieuses au Vietnam.

Le chef du gouvernement a également proposé de poursuivre le soutien technique et de choisir le Vietnam comme l'un des sites mondiaux de recherche dans le domaine de la santé en général et de la surveillance de l'état des modèles épidémiques en particulier; d’augmenter les bourses aux étudiants et au personnel médical vietnamiens d'étudier et de pratiquer en France.

La professeure Françoise Barré-Sinoussi a déclaré continuer à accompagner le Vietnam non seulement dans la prévention du VIH mais aussi dans la prévention et le contrôle des maladies infectieuses telles que le COVD-19, la tuberculose, l'hépatite, la variole du singe et la dengue, ainsi que les maladies infectieuses émergentes.

Mme Françoise Barré-Sinoussi et ses collègues se sont dits prêts à apporter un soutien technique, à échanger des recherches, à soutenir la formation des ressources humaines du Vietnam dans le domaine de la santé et à servir de pont entre les scientifiques vietnamiens et les scientifiques du monde.-VNA