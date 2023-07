Le Vietnam demande à Netflix de retirer un film violant la souveraineté du Vietnam.

Hanoi (VNA) – Le Département du cinéma du Vietnam relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé le 9 juillet à Netflix, leader mondial du divertissement en ligne et à la société par actions de télécommunication FPT relevant du groupe FPT de retirer la série télévisée "Flight to you" dans ses circulaires, en raison de l’apparition de l’image de la carte avec la “ligne de langue de bœuf” illégale en Mer Orientale.

Le Département a détecté l'image d'une carte avec la “ligne de langue de bœuf” illégale en Mer Orientale apparaissant dans des parties de la série télévisée "Flight to you" de 39 épisodes sortie sur l’adresse https://www.netflix.com et sur l’application de Netflix au Vietnam, ainsi que sur l’adresse https://fptplay.vn et l’application FPT Play.

La “ligne de langue de bœuf”et le contenu de dialogues et de sous-titres tels que présentés dans cette série télévisée est incorrecte, enfreignant la souveraineté du Vietnam et violant les dispositions du point d, clause 1, article 9 de la Loi sur la cinématographie, et ne convient pas à la diffusion au Vietnam, a affirmé le Département.

Le Département leur a demandé de retirer cette série télévisée à partir de 00H le 10 juillet et de faire rapport sur le retrait avant le 12 juillet. -VNA