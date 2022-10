Photo d'illustration: AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le Département de la radio, de la télévision et de l'information électronique, relevant du ministère de l'Information et de la Communication, a demandé à Netflix de retirer le drame sud-coréen "Little Women" de sa bibliothèque de films sur l'application au Vietnam en raison de la falsification historique de la guerre du Vietnam.

Le drame viole les lois vietnamiennes sur la presse et le cinéma en raison des déclarations inexactes des acteurs sur la guerre du Vietnam dans les épisodes 3 et 8.

La série K-drama de Netflix est une adaptation du roman classique "Little Women" avec une nouvelle tournure rafraîchissante pour convenir au goût du public sud-coréen. -VNA