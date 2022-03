La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam demande à la Chine de respecter et de ne pas violer sa zone économique exclusive (ZEE) et son plateau continental, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.



Le 7 mars, la porte-parole Le Thi Thu Hang a répondu à des questions de correspondants sur l’annonce du Bureau des affaires maritimes de la province chinoise du Hainan concernant les manœuvres militaires chinoises dans la région de la Mer Orientale.



Selon elle, le Vietnam suit toujours de près les développements dans la région de la Mer Orientale et exerce sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction sur la mer conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982). Une partie de la zone dans l’annonce susmentionnée appartient à la zone économique exclusive, au plateau continental du Vietnam définis selon la CNUDM 1982, a-t-elle affirmé.



Le Vietnam demande à la Chine de respecter et de ne pas violer la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam, de s’abstenir d’actions capables de compliquer la situation, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région de la Mer Orientale, a-t-elle souligné, ajoutant que la partie vietnamienne avait communiqué avec la Chine sur cette question.-VNA