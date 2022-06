Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Selon les prévisions, en 2025, alors que le Vietnam prépare pleinement des conditions nécessaires, la délivrance de l'autorisation FLEGT sera mise en œuvre pour les exportations des produits en bois vers l'Union européenne.(UE), a informé Bui Chinh Nghia, directeur adjoint de l'Administration des forêts du Vietnam.

Lors d'un séminaire sur la promotion de pratiques commerciales durables pour les produits forestiers et le lancement de la plateforme de vérification et de traçabilité du bois HAWA DDS, M. Bui Chinh Nghia a noté que malgré le taux de croissance annuel à deux chiffres ces dernières années, l'industrie de transformation du bois du Vietnam fait face à de nombreux défis cette année, tels que l'escalade des tensions politiques et les prix élevés des matières premières et des services logistiques.

Ainsi, il a proposé que les entreprises nationales se conforment strictement aux réglementations du marché international et augmentent la compétitivité, afin de maintenir la position du pays dans l’exportation des meubles.

Il a noté que l'Administration des forêts du Vietnam a promu des programmes de divulgation d'informations aux entreprises vietnamiennes sur l’Accord de partenariat volontaire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (APV-FLEGT) et le projet de promotion de la conformité du système de garantie de la légalité du bois du Vietnam (VNTLAS).

En outre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a promulgué un circulaire réglementant la classification des entreprises de transformation et d'exportation du bois pour mettre en œuvre de l’arrêté 102/2020/ND-CP stipulant le système d'assurance bois légal au Vietnam et procéder à l'octroi de la licence FLEGT aux entreprises exportatrices de bois vers l'UE.

Nguyen Chanh Phuong, vice-président de l'Association de l'artisanat et de traitement du bois de Ho Chi Minh-Ville a exprimé la volonté d'accompagner le gouvernement et les entreprises, afin d'accélérer la numérisation du processus de mise en œuvre de l'APV/FLEGT et de l'Accord VNTLAS à travers la plateforme HAWA DDS.

Il a expliqué qu'en accédant à cette plateforme, les utilisateurs, des propriétaires forestiers aux sociétés commerciales, fabricants et acheteurs, peuvent rechercher des informations, gérer et vérifier l'origine des matières premières en ligne.

Le système peut également générer un certificat d'origine pour le bois cultivé dans le pays, avec des informations détaillées sur l'historique, la quantité et la localisation de l'exploitation, sous la forme d'un QR Code.-VNA