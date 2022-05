Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (droite) et le vice-président du groupe Boeing et président de Boeing International, Michael Arthur. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a reçu le 19 mai à Hanoï, le vice-président du groupe Boeing et président de Boeing International, Michael Arthur, estimant les activités de Boeing au Vietnam.

Il a aussi partagé avec les difficultés auxquelles l'industrie aéronautique était confrontée en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19. Il a exprimé sa conviction que Boeing connaîtra une reprise après la pandémie, en particulier en Asie du Sud-Est et aussi au Vietnam. Vuong Dinh Hue a souligné que l’AN du Vietnam créait toujours des conditions favorables pour que Boeing ainsi que les entreprises étrangères investissent et fassent des affaires au Vietnam.

Il a salué la signature entre Boeing et Vietjet Air d’un protocole d'accord sur la restructuration et la poursuite de la mise en œuvre d'un contrat commercial pour l'achat de 200 Boeing 737, à l'occasion de la participation du Premier ministre au Sommet spéciale ASEAN-États-Unis et de sa visite de travail dans ce pays et aux Nations Unies. Il a suggéré que Boeing continue de travailler avec d'autres compagnies aériennes au Vietnam telles que Vietnam Airlines et Bamboo Airways, partage les difficultés actuelles et envisage de modifier le contrat pour s'adapter à la nouvelle situation.

Il a salué et soutenu le projet de Boeing d'établir des centres de R&D et d'assistance technique au Vietnam.



Michael Arthur, pour sa part, a déclaré que l'industrie aéronautique avait rencontré de nombreuses difficultés au cours des deux dernières années en raison de l'épidémie de COVID-19. Cependant, l’Amérique, l'Europe et l'Asie du Sud-Est connaissent une forte reprise. Par conséquent, la demande de transport aérien et d'avions augmente fortement. Selon les prévisions de Boeing, au cours des 20 prochaines années, l'industrie aéronautique de l’Asie du Sud-Est, en particulier du Vietnam, connaîtra une forte croissance.

Le dirigeant de Boeing a souligné que le tourisme, avec les contributions de l'aviation, jouait un rôle important dans le développement socio-économique du Vietnam. Récemment, les dirigeants de Boeing ont rencontré les dirigeants de Vietravel Airlines et Vietjet Air pour discuter et trouver des moyens de promouvoir la coopération dans un avenir proche, car Boeing considère le Vietnam comme un marché potentiel.



Il a précisé que le Vietnam était le premier pays où Boeing avait ouvert un bureau de représentation après la maîtrise de l'épidémie de COVID-19, affirmant qu'il continuerait d'étendre les activités pour aider le Vietnam à améliorer ses capacités, à promouvoir les infrastructures aéronautiques et de se coordonner avec les agences de gestion du Vietnam pour délivrer des certificats d'aviation, étendre la chaîne d'approvisionnement et de nombreuses autres activités. - VNA