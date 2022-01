Parc éolien dans la province de Bac Lieu. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Dang Hoang An, a affirmé la détermination du Vietnam à restructurer le secteur énergétique lors de la 4e réunion de haut niveau du Viet Nam Energy Partnership Group (VEPG – Groupe de partenariat énergétique du Vietnam), le 24 janvier à Hanoï.

Afin d'atteindre les objectifs de développement économique durable, le gouvernement vietnamien est déterminé à promouvoir la restructuration du secteur énergétique en valorisant les ressources intrinsèques et en renforçant la coopération et le soutien des partenaires au développement, a affirmé le vice-ministre.

Selon lui, ces dernières années, avec les politiques favorables du gouvernement, les énergies renouvelables ont connu un fort développement au Vietnam. Fin 2021, la capacité installée totale des énergies renouvelables était de 20.670 MW. La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables était de 31,508 milliards de kWh, soit 12,27% de la production totale d'électricité.

Dang Hoang An a souligné les contributions du Groupe de partenariat énergétique du Vietnam (VEPG) aux résultats de développement du secteur énergétique au Vietnam, avec 40 recommandations politiques. Grâce au mécanisme de dialogue de haut niveau dans le cadre du VEPG, les relations de coopération entre le gouvernement du Vietnam et les partenaires au développement sont de plus en plus renforcées.

Giorgio Aliberti, ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Vietnam, a affirmé que l’UE continuerait à soutenir la transition énergétique au Vietnam et à fournir un soutien financier aux activités du VEPG, qu’elle travaillerait avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour élaborer une feuille de route financière durable et à long terme pour ce partenariat.

De son côté, Carolyn Turk, directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam, a affirmé sa volonté de continuer à soutenir le gouvernement vietnamien dans le développement d’un secteur énergétique plus vert et plus durable.-VNA