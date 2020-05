Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, s'adresse à la presse en marge de la 9e session de l'Assemblée nationale le 26 mai. (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Le Vietnam coordonne avec le Japon l'enquête sur une entreprise japonaise qui aurait versé des pots-de-vin aux autorités fiscales et douanières vietnamiennes, a déclaré le ministre de la Sécurité publique To Lam en marge de la 9e session de l'Assemblée nationale de la 14e législature le 26 mai.



L'affaire est actuellement examinée et inspectée par les agences d'inspection fiscale et financière au Vietnam, a déclaré To Lam.



Il a en outre noté que la partie vietnamienne avait commencé par échanger des informations avec le Japon car l'allégation provenait de la partie japonaise.



Plus tôt, le ministre des Finances Dinh Tien Dung a demandé l'ouverture d'une enquête urgente sur la corruption présumée de fonctionnaires vietnamiens par Tenma Vietnam, une filiale du fabricant japonais de produits en plastique Tenma Corporation.



Dinh Tien Dung a demandé au chef du Département général des impôts et à celui du Département général des douanes vietnamiennes de rendre compte au ministère des récentes allégations dans les médias japonais concernant des pots-de-vin versés par Tenma Vietnam à hauteur de 232 000 USD pour éviter de payer les taxes sur la recette des sociétés et sur la valeur ajoutée.



Dans le même temps, il a chargé l'agence d'inspection du ministère de mettre immédiatement en place une équipe d'inspection pour examiner les services fiscaux et douaniers de la province de Bac Ninh (Nord), où se trouve Tenma Vietnam.



Auparavant, des médias japonais, notamment le journal Asahi Shimbun, l'agence de presse Kyodo et Nikkei, ont rapporté que Tenma Vietnam avait donné un pot-de-vin de 25 millions JYP (232 000 USD) aux douaniers vietnamiens. -VNA