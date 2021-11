Genève, 29 novembre (VNA) - Le Vietnam contribuera une somme supplémentaire de 500.000 dollars à la Facilité COVAX, portant la contribution volontaire totale du Vietnam à un million de dollars à COVAX, démontrant ainsi fortement la solidarité internationale et les efforts responsables du Vietnam.

Le Vietnam déploie le programme de vaccination des enfants. Photo d'illustration : VNA

C’est ce qu’a déclaré le président Nguyên Xuân Phuc lors d’une une séance de travail avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dimanche après-midi, 28 novembre, à Genève, dans le cadre de sa visite officielle en Suisse.

Étaient également présents Dr Seth Berkley, Président-Directeur Général de l'Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI), et Aurélia Nguyên, directrice générale de la Facilité COVAX.

Le président Nguyên Xuân Phuc lors de la séance de travail avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé ( OMS ), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Photo : VNA

Le président Nguyên Xuân Phuc a hautement apprécié le rôle de coordination important de l'OMS dans le domaine de la santé mondiale, établissant des normes et des directives pour la santé, fournissant un soutien technique, aidant les pays à résoudre les problèmes de santé publique, renforçant la capacité de riposte aux maladies ; et a soutenu les efforts de la Facilité COVAX et des opérateurs COVAX, dont l'OMS et la GAVI, pour promouvoir un accès équitable, égal et rapide à un vaccin anti-COVID-19 dans le monde.

Le président a également suggéré que l'OMS, la GAVI et la Facilité COVAX aident le Vietnam dans le renforcement des capacités du système de santé, en particulier les soins de santé de base, l'élargissement des capacités de vaccination.

Il a également demandé à la Facilité COVAX de continuer de distribuer et de livrer des vaccins au Vietnam aussi rapidement et autant que possible, en donnant la priorité aux vaccins pour les enfants, ainsi qu'en soutenant les fournitures médicales pour accélérer les progrès de la vaccination au Vietnam et maintenir les résultats de la lutte contre la maladie.

Le président Nguyên Xuân Phuc (gauche) et le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien souhaite que les partenaires soutiennent activement le Vietnam pour qu'il devienne un centre de transfert de technologie de vaccins à ARN, un lieu de production de vaccins pour la région du Pacifique occidental, demandant à l'OMS de fournir un soutien technique pour le vaccin vietnamien Nanocovax afin de participer au programme mondial d'essais cliniques de l'OMS.

De son côté, le directeur général de l'OMS a exprimé son impression sur la détermination, les efforts et les réalisations du Vietnam dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, la relance et le développement socio-économique, qui sont une leçon précieuse pour la communauté internationale.

Dr Seth Berkley, Président-Directeur Général de l'Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI), et Aurélia Nguyên, directrice générale de la Facilité COVAX ont affirmé leur poursuite à travailler ensemble pour soutenir l'approvisionnement en vaccins le plus rapidement possible.

Le directeur général de l'OMS a exprimé son soutien pour l'idée de transformer le Vietnam en un centre régional de production de vaccins et s’est engagé à discuter avec le département technique de la possibilité d'apporter des vaccins fabriqués au Vietnam pour participer au programme mondial d'essais cliniques de l'OMS.

Il a également souscrit à la proposition du président Nguyên Xuân Phuc sur le déploiement d’un message à l'occasion de la Journée internationale de prévention et de contrôle des maladies le 27 décembre de cette année à l'initiative du Vietnam.

A cette occasion, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a remercié le Vietnam pour sa contribution financière à la Facilité COVAX et s'est dit toujours prêt à travailler étroitement et efficacement avec les partenaires concernés et le Vietnam pour garantir l'accès à COVAX et le transfert de technologie vaccinale.

Le directeur général de l'OMS a hautement apprécié les ressources humaines du Vietnam et a exprimé son soutien à la proposition du président Nguyên Xuân Phuc de créer des opportunités pour que davantage de Vietnamiens travaillent à l'OMS.- VNA