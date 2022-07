L'assistant du ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet prend la parole. Photo: VNA

Genève (VNA) - Les activités du Vietnam en marge de la 50e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui se déroule à Genève, en Suisse, aideront le pays à mobiliser le soutien international pour sa candidature à l'adhésion au conseil pour la période 2023-2025, a déclaré l'assistant du ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet.

Partageant avec le reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Genève, Do Hung Viet, qui a dirigé la délégation vietnamienne à l'événement, a déclaré que le pays s'est engagé dans des initiatives spécifiques, en particulier celles sur le changement climatique, les droits de l'homme, l'alimentation, et les questions concernant l'égalité des sexes.

Le plaidoyer du Vietnam en faveur du dialogue et de la coopération a attiré l'attention d'autres pays, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam partageait ses expériences dans la réponse au changement climatique, la lutte contre le COVID-19 et la reprise post-pandémique pour assurer le bien-être social et les droits de ses citoyens en matière de soins de santé, d'économie, d'affaires sociales et d'éducation.

Le pays promeut le rôle des femmes dans les familles, continuera de donner la priorité aux engagements en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, et est disposé à coopérer avec les pays à cet égard, a-t-il déclaré.

Évoquant une exposition de photos sur les groupes ethniques et les religions au Vietnam en marge de la session, Do Hung Viet a souligné que les photos capturent la vie harmonieuse de 54 groupes ethniques vietnamiens, ainsi que leur liberté de croyance et de religion.

L'exposition a envoyé un message selon lequel le Vietnam ouvre désormais ses portes aux amis et aux touristes internationaux après une interruption due à la pandémie COVID-19, a-t-il ajouté.

L'exposition de photos sur les groupes ethniques et les religions au Vietnam en marge de la session. Photo: VNA



Selon lui, les discours et les messages du Vietnam au Conseil visaient à promouvoir la compréhension et le respect mutuels, à renforcer le dialogue et la coopération et à promouvoir les efforts visant à garantir les droits de l'homme pour tous.

Dans le cadre de la session, la délégation vietnamienne a rencontré le président et le vice-président du Conseil des droits de l'homme, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et le directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, ainsi que de nombreux ambassadeurs et représentants d'autres pays du Genève.

Lors de ces réunions, les pays étrangers et les organisations internationales ont salué les réalisations du Vietnam au cours des dernières années, en particulier ses efforts pour faire face aux difficultés et aux défis induits par le COVID-19 pour mieux garantir les droits de l'homme.

Ils ont également partagé le point de vue selon lequel l'harmonie entre les 54 groupes ethniques et communautés religieuses a aidé le Vietnam à récolter de belles réalisations socio-économiques, et ont exprimé leur conviction qu'une fois élu en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, le Vietnam élèverait sa voix pour contribuer de manière constructive et responsable aux activités du Conseil, ainsi qu'aux efforts internationaux pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. -VNA