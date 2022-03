Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a eu le 8 mars une séance de travail avec le Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN (US-ASEAN Business Council-USABC) et une délégation des représentants de 50 entreprises américaines opérationnelles au Vietnam, dirigée par Michael Michalak, directeur exécutif régional de l’USABC, ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam.

Nguyen Chi Dung a hautement apprécié les efforts de l’USABC pour proposer et recommander des politiques et des solutions spécifiques pour améliorer l'environnement des affaires et des investissements au Vietnam ; a hautement apprécié les activités commerciales des entreprises membres de l'USABC au Vietnam ces dernières années.



Michael Michalak a affirmé que le Vietnam continuerait d'être une destination attrayante pour les investisseurs américains dans les temps à venir. La communauté des affaires américaine apprécie hautement les efforts du gouvernement vietnamien en matière de réforme administrative et d'amélioration de l'environnement d'investissement. Les entreprises américaines s’engagent à continuer d'investir et d'étendre leurs activités commerciales au Vietnam dans les années à venir.

Michael Michalak, directeur exécutif régional du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN , ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam. Photo : VNA

Nguyen Chi Dung a également mentionné les priorités du ministère du Plan et de l'Investissement en 2022 : perfectionner les institutions, les mécanismes et les politiques, accélérer la réforme des procédures administratives, stabiliser l’économie, maîtriser l'inflation, rétablir l’économie.

Selon le Département de l’investissement étranger, au 20 février, les États-Unis se classent 11e parmi les 140 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 1.145 projets en vigueur cumulant un investissement total de plus de 10,3 milliards de dollars.

Les projets américains se concentrent principalement à Ba Ria - Vung Tau, avec un fonds d’investissement de 4,61 milliards de dollars, représentant 44,6% du nombre d'investissement total. Viennent ensuite Ho Chi Minh Ville-Ville, Binh Duong, Da Nang.

Les fonds d’investissement américain sont versés dans les services d'hébergement et de restauration, l’industrie manufacturière et de fabrication, l'approvisionnement en eau et le traitement des déchets, le transport et l'entreposage...

En même temps, le Vietnam compte 208 projets d'investissement aux États-Unis cumulant un fonds d'investissement total de plus de 1,06 milliard de dollars. Les projets concernent les sciences et technologies, l’immobilier, la vente en gros et au détail…- VNA