Hanoï, 29 avril (VNA) - L'objectif du pays dans les temps à venir est de maintenir la stabilité macroéconomique, de contrôler l'inflation, de mener des politiques monétaires et fiscales de manière flexible, contribuant à la promotion du développement socio-économique, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Lors de la réunion périodique du gouvernement du mois d’avril, tenue le 29 avril à Hanoi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les ministères, secteurs et localités à continuer à se concentrer sur l'édification, le perfectionnement des institutions et à préciser les orientations du Parti, les conclusions du Bureau Politique et du Secrétariat du Comité Central des lignes directrices du Parti et du gouvernement.



Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre de manière synchrone et efficace les principales tâches et solutions établies dans le Programme national de relance et de développement socio-économique afin que les habitants et les entreprises en bénéficient.

Le dirigeant a souligné que les ministères, secteurs et localités, notamment les chefs, doivent résoudre activement les missions et proposer des solutions en fonction de leurs tâches et pouvoirs.



Le chef du gouvernement a proposé de mettre l'accent sur la promotion de la mise en œuvre de solutions visant à promouvoir le décaissement du capital des investissements publics, notamment l'aide publique au développement (APD) et les prêts préférentiels étrangers.



Il a également souligné qu'il était nécessaire de continuer à réexaminer et à éliminer les barrières et les obstacles qui entravent la production et les activités commerciales, simplifier les procédures administratives, améliorer l'environnement des investissements, surveiller de près le marché et les prix des produits de base, garantir l'équilibre entre l'offre et la demande, gérer et stabiliser correctement les prix, assurer l'approvisionnement et la circulation des marchandises et équilibrer l'électricité et l'essence, entre autres questions.

En outre, il faut surveiller de près l'évolution de l'économie mondiale, en particulier l'inflation, les prix du carburant et les matériaux stratégiques, en vue d'élaborer les scénarios appropriés et des plans de réponse opportuns pour contrôler la production nationale, ainsi que gérer strictement les violations et empêcher la manipulation du marché, a-t-il ajouté.



Il est nécessaire de mettre en œuvre efficacement les activités liées à la réouverture du tourisme dans la nouvelle normalité et d'élever ainsi la qualité des services en faveur des touristes, en particulier pendant la période des vacances du 30 avril (Jour de la Libération du Sud et de la Réunification nationale) et le 1er mai (Journée internationale du Travail) et accélérer les préparatifs et organiser avec succès les Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), conribuant à l'amélioration de l'image du pays dans la région et dans le monde, a-t-il conclu.



A l'occasion, les membres du gouvernement ont discuté de la situation socio-économique en avril et au cours des quatre premiers mois de 2022, de la mise en œuvre de la Résolution gouvernementale n° 01/NQ-CP, l'exécution et le décaissement du capital d'investissement public, l'application dudit programme et d'autres questions importantes. - VNA

