Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO), Nguyen Phuong Nga, a reçu vendredi 7 juillet une délégation de la Société indienne d'amitié et de coopération culturelle (ISCUF), conduite par son vice-président Mohanty Bijay, en visite de travail au Vietnam.



Nguyen Phuong Nga a affirmé que le Vietnam considérait toujours l'Inde comme un partenaire important et un ami fiable, et accordait une grande attention au développement du partenariat stratégique intégral avec l'Inde.



Elle a déclaré que la VUFO souhaitait se coordonner avec l'ISCUF pour promouvoir la solidarité, l'amitié et la coopération entre Vietnamiens et Indiens.



De son côté, Mohanty Bijay a émis l’espoir que cette visite aiderait les membres de l'ISCUF à mieux comprendre le Vietnam et son peuple, à renforcer la coopération multiforme entre les deux parties, contribuant à intensifier les échanges culturels entre les deux peuples et à ouvrir de nombreuses opportunités de coopération entre l'ISCUF, la VUFO et l'Association d'amitié Vietnam - Inde.-VNA