Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam serait la destination de grandes entreprises du monde, car la perturbation des activités de production due à l'épidémie de COVID-19 en Chine les a obligées à trouver des moyens à déplacer une partie de leur production hors de ce pays.

Le consultant d'Asia Waypoint, Henrik Bork, a récemment déclaré que des groupes d'électronique chinois tels que Luxshare Precision Industry, Goertek et l'assembleur taïwanais d'iPhone Pegatron ont installé de nouvelle usine au Vietnam.



Pendant ce temps, le magazine japonais Nikkei Asia a rapporté début juin qu'Apple déplaçait la production d'iPad hors de Chine, vers le Vietnam.



La radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle a souligné que des entreprises, en particulier dans l'industrie électronique, investissaient massivement au Vietnam. En février, le géant de l'électronique sud-coréen Samsung a informé de son capital d’investissement supplémentaire de 920 millions de dollars au Vietnam.



Selon des évaluations, des entreprises mondiales comme Apple délocalisent leurs activités de production au Vietnam, principalement en raison des salaires élevés en Chine et de l'intense concurrence commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'administration du président américain Joe Biden cherche à diversifier la chaîne d'approvisionnement mondiale, et le Vietnam est considéré comme un rôle important dans cet objectif politique.



De plus, le Vietnam a actuellement une main-d'œuvre jeune et une industrie manufacturière compétitive.



Le Vietnam dispose également d'un réseau maritime facile pour les exportations, ce qui a conduit de nombreux pays de l'Union européenne (UE) et d'Asie à signer des accords de libre-échange avec le Vietnam.



Selon l'expert Raphael Mok du cabinet de conseil Fitch Solutions, le Vietnam sera l'un des principaux bénéficiaires de la transformation de la chaîne d'approvisionnement.



Pendant ce temps, dans un article publié fin mai, la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle a estimé qu'il y avait une tendance à déplacer la production de haute technologie de la Chine vers le Vietnam.

Selon DW, Daniel Müller, directeur de l'Association des entreprises d'Asie-Pacifique de l'Allemagne, le Vietnam est devenu une destination plus attrayante pour les investisseurs. -VNA