Hanoi, 3 avril (VNA) - Le Vietnam a connu une croissance étonnante de l'énergie solaire en 2021, car il a augmenté sa production de 337 % en une seule année, pour devenir le 10e plus grand générateur solaire au monde, selon une revue globale de l’électricité 2022 du centre de réflexion Ember.

Photo : VNA

Le rapport a révélé que 50 pays avaient plus d'un dixième de leur électricité d'origine éolienne et solaire en 2021. Sept pays ont atteint ce point de repère en 2021 pour la première fois, dont la Chine, le Japon et le Vietnam, entre autres.

Le rapport a montré qu'entre 2019 et 2021, le Vietnam a basculé plus de 8 % de sa demande totale d'électricité vers l'éolien et le solaire. La part de l'éolien et du solaire dans le pays est passée de 3 % à 11 %, tandis que la part des combustibles fossiles a reculé de 73 % à 63 %.

Cette croissance a aidé le Vietnam à devenir le seul pays en Asie à satisfaire à sa forte demande d'électricité en énergie éolienne et solaire, selon le dernier rapport d'Ember.- VNA