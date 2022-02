Hanoï, 16 février (VNA) - Malgré les défis provoqués par les évolutions complexes du COVID-19, le Vietnam a vu des signaux positifs dans l'investissement étranger en 2021, selon un article publié sur le site Web Vietnam Briefing de la société de conseil en investissement étrangers en Asie Dezan Shira & Associates.

Chaîne de production d'équipements électroniques et d'équipements d'éclairage pour voitures et motos à la Sarl d'électricité Vietnam Stanley. Photo : VNA



Il a cité des statistiques du ministère du Plan et de l'Investissement, qui ont montré que le Vietnam avait octroyé les licences d’investissement à 1.738 nouveaux projets l'année dernière, affichant une chute de 31,1 % en glissement annuel. Cependant, le capital social a atteint 15,2 milliards de dollars, en hausse de 4,1% par rapport à l'année précédente.



Les zones économiques et zones industrielles ont attiré 539 projets d'investissement direct étranger (IDE) et 615 projets nationaux avec un capital social combiné d'une valeur de 12,8 milliards de dollars, en hausse de 15% par rapport à 2020.



Selon l'article, le Vietnam a introduit des incitations facilitant l'investissement dans les zones industrielles.



Pour aider les entreprises à reprendre leurs activités commerciales, le gouvernement vietnamien a publié plusieurs programmes de soutien, tels qu'une réduction de 30% de l'impôt sur les sociétés appliquée à toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires était inférieur à 8,8 millions de dollars en 2021. D'autres mesures de soutien ont été émises sous la forme de les réductions de frais de logements fonciers, les prestations d'assurance sociale et d'assurance-chômage et les paiements uniques.



Le pays a accueilli divers projets à grande échelle l'année dernière, dont celui du géant de l'électronique LG Display pour augmenter son investissement dans la ville portuaire du Nord de Hai Phong de plus de 2 milliards de dollars.

Le fournisseur américain de semi-conducteurs Amkor Technology investira 1,6 milliard de dollars jusqu'en 2035 pour développer une usine dans la province de Bac Ninh.



La société danoise de production de jouets LEGO construira son usine d'un milliard de dollars dans la province de Binh Duong (Sud).



Concernant les perspectives du Vietnam en 2022, l'article estime que grâce à des coûts de main-d'œuvre compétitifs, à des politiques fiscales et d'investissement préférentielles et à sa situation géographique stratégique, le pays est devenu l'une des destinations pour les besoins de fabrication et d'assemblage des entreprises multinationales.



Au cours de l'année à venir, le Vietnam devrait retrouver sa croissance pré-COVID. Le rôle du Vietnam en tant que plaque tournante de la fabrication à faible coût devrait continuer de croître, grâce à la poursuite de l'expansion des principaux secteurs industriels existants.



En outre, les projets d'infrastructure créeront un trafic plus pratique reliant les parcs industriels aux ports maritimes. La demande de location de terrains et d'usines prêtes à l'emploi devrait fortement augmenter en 2022, selon l'article.- VNA