Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam possède une superficie naturelle totale de plus de 33,1 millions d’hectares, dont plus de 27,9 millions d’hectares de terres agricoles et plus de 3,9 millions d’hectares de terres non agricoles. Plus de 1,2 million d’hectares de terres demeurent inexploitées.



Ces sont des résultats du Recensement des terres en 2020 approuvé et publié le 2 mars par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.



Auparavant, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement d'examiner sérieusement et de publier les résultats du Rencensement des terres en 2020.



Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement doit guider les localités dans l'élaboration des plans provinciaux d'utilisation des terres pour 2021-2025, ainsi que dans l’élaboration et la modification des plans d'utilisation des terres au niveau des districts pour la période 2021-2030..., assurant une utilisation efficace des ressources foncières pour le développement national.-VNA