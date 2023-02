Nguyen Thi Oanh (298) a remporté la médaille d'or au 1.500 m féminin. Photo: webthethao.vn Nguyen Thi Oanh (298) a remporté la médaille d'or au 1.500 m féminin. Photo: webthethao.vn

Hanoi (VNA) - L'équipe vietnamienne d'athlétisme s'est classée 8e, avec une médaille d'or et une d'argent, aux Championnats d'Asie d'athlétisme en salle 2023.L'équipe du Vietnam compte quatre athlètes Nguyen Thi Oanh, Nguyen Thi Huyen, Luong Duc Phuoc et Nguyen Trung Cuong. Parmi eux, Nguyen Thi Oanh a remporté la médaille d'or au 1.500 m féminin, tandis que Nguyen Thi Huyen a décroché une médaille d'argent au 400 m féminin.A l'issue du tournoi, la première place revient à l'équipe japonaise avec 6 médailles d'or, 5 d'argent et 4 de bronze. L'équipe du Kazakhstan, pays hôte du tournoi, s'est classée deuxième avec 6 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze.En Asie du Sud-Est, l'équipe vietnamienne est toujours la meilleure, suivie de l'Indonésie (trois médailles de bronze), des Philippines et de la Thaïlande (une médaille de bronze).Les Championnats d'Asie d'athlétisme en salle 2023 se sont déroulés du 10 au 12 février au Kazakhstan, réunissant plus de 500 athlètes de 31 pays et territoires. -VNA