Une conférence pour proposer un projet de développement durable des produits aquatiques. Photo: http://baochinhphu.vn



Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) a organisé le 5 août une conférence pour proposer un projet de développement durable de l'aquaculture, avec la participation des 10 provinces et villes rejoignant le projet.

Selon Lê Van Hiên, chef du Comité de gestion des projets agricoles du MADR, la mise en œuvre du projet durant six ans entre 2021 et 2026 apportera d’énormes avantages économiques, sociaux et environnementaux, contribuant à la création d’emplois, à l’amélioration des revenus et aux conditions de vie de millions de travailleurs du secteur de la pêche et de personnes travaillant dans des domaines pertinents par le biais d'activités visant à augmenter la valeur des produits aquatiques, à s'adapter au changement climatique.

L'investissement total estimé pour ce projet est de 8.359 milliards de dôngs (363 millions de dollars), dont le prêt de la Banque mondiale (BM) s’élève à 6.605 milliards de dongs; l'aide non remboursable du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), 138 milliards de dôngs. Le fonds de contrepartie national est de 1.616 milliards de dôngs.

Le MADR investira dans les infrastructures de l'Agence de surveillance de la pêche de la région I (ville portuaire de Hai Phong), et des établissements de recherche chargés de sélectionner et de reproduire des géniteurs de crevettes de l'Institut de recherche en aquaculture I, II et III à Hai Phong, Nghê An,Ba Ria - Vung Tau, Bac Liêu et Khanh Hoa.

Des investissements seront également injectés dans la création d'une base de données nationale sur l’aquaculture, l'amélioration de la capacité de gestion de l'exploitation des produits aquatiques conformément à la pêche INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée), l'application et le transfert de nouvelles technologies dans l'exploitation et la conservation après exploitation..., notamment dans 28 provinces et villes côtières du pays.

Le projet sera déployé dans 33 districts de 10 provinces, notamment: Thanh Hoa, Quang Tri, Binh Dinh, Khanh Hoa, Ninh Thuân, Binh Thuân, Soc Trang, Bac Liêu, Ca Mau et Kiên Giang. -VNA