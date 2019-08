Hanoi (VNA) – La vice-présidente de la République, Dang Thi Ngoc Thinh, qui a reçu lundi 12 août à Hanoi, le membre du Bureau politique du Parti communiste d’Inde et secrétaire général de l’Organisation indienne pour la paix et la solidarité, Pallab Sengupta, a plaidé pour le renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

La délégation indienne présente un cadeau à la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh. Photo: VNA

Elle a affirmé que le Parti communiste du Vietnam, le gouvernement et le peuple vietnamiens restent toujours reconnaissants et remercient les dirigeants et le peuple indiens pour leur soutien chaleureux à la lutte de libération nationale du Vietnam d’hier et à l’oeuvre d’édification et de défense nationales du pays d’aujourd’hui.

La dirigeante vietnamienne s’est réjouie du développement intégral des relations bilatérales dans divers domaines, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2007 et du partenariat stratégique intégral en 2016.

L’Inde est actuellement l’un des dix plus grands partenaires commerciaux du Vietnam qui est un partenaire privilégié de sa politique d’Agir vers l’Est. Les deux pays s’efforcent de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars en 2020, contre 8 milliards à l’heure actuelle.

Pallab Sengupta, à la tête d’une délégation indienne en visite au Vietnam où il devra participer au 10e Festival d’amitié populaire Vietnam-Inde, a apprécié l’élan vigoureux des relations de plus en plus approfondies entre les deux pays dans l’économie, le commerce, l’investissement, la sécurité et la défense, l’éducation, la culture et le tourisme, et l’agriculture.

Affirmant que l’Inde attache une grande importance à ses relations avec le Vietnam, il a souhaité que les deux pays continueront dans les temps à venir à promouvoir les échanges populaires sous le signe de la solidarité, de l’équité, de l’égalité et du développement socio-culturel. – VNA