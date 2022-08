L'ambassadeur du Vietnam en Suisse Phung Thê Long visite le stand du restaurant Maison Viet. Photo: VNA

Genève (VNA) - Le Vietnam cherche à stimuler ses exportations agricoles vers la Suisse



Genève (VNA) - Une délégation de l’ambassade du Vietnam en Suisse a multiplié dimanche 30 juillet ses rencontres à Vevey, un centre touristique et industriel sur le lac Léman pour promouvoir le commerce des produits agricoles entre les deux pays.



La délégation, conduite par l’ambassadeur du Vietnam en Suisse Phung Thê Long, s’est rendu sur un marché traditionnel du week-end où il a visité le restaurant Maison Viêt qui propose de nombreux plats vietnamiens aux clients locaux.



Elle a ensuite visité le magasin d’alimentation Ly Thanh et écouté son propriétaire Ly Huu Bao présenter la compétitivité des produits vietnamiens en Suisse et partager son espoir d’avoir plus de produits vietnamiens dans les rayons du magasin.



La délégation a également visité le musée Alimentarium du groupe Nestlé, le premier musée au monde consacré à l’alimentation et à la nutrition, où un service à thé fabriqué dans le célèbre village de la céramique de Bat Trang, à Hanoi, figure parmi plus de 10.000 objets exposés.



A cette occasion, l’ambassadeur Phung Thê Long, la présidente de l’association à but non lucratif Swiss-Vietnamese Business Gateway (SVBG) Nguyên Thi Thuc, et d’autres membres de SVBG ont discuté du potentiel de coopération et des mesures visant à renforcer les échanges commerciaux.



Ils ont partagé des informations scientifiques et techniques relatives à l’agriculture et à la sylviculture ; à la récolte, à la conservation et à la transformation des produits agricoles et sylvicoles.



Le diplomate a déclaré que la Suisse est forte de son expertise dans les techniques agricoles et l’agroalimentaire que le Vietnam pourrait apprendre et appliquer pour améliorer la qualité des produits et répondre aux exigences d’exportation en Europe.



Il a également suggéré qu’une association commerciale vietnamienne soit créée en Suisse, ce qui, selon lui, stimulera le partage d’informations pour créer des opportunités commerciales. -VNA