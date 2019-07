Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Do Thang Hai s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA



Mexique (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a tenu les 10 et 11 juillet à Mexico City, au Mexique, une conférence des conseillers commerciaux et chefs des services commerciaux du Vietnam en Amérique en vue de renforcer l’exportation des produits vietnamiens vers ce marché.



Lors de la conférence, les délégués ont évalué la situation économique et commerciale en Amérique ainsi que ses impacts sur le Vietnam, des problèmes à résoudre. Ils ont ensuite donné des recommandations sur les stratégies et les mesures visant à développer les marchés en Amérique pour la période 2019-2020, en mettant l’accent sur l’étude de marché, l’édification de nouveaux cadres de coopération économique, commerciale et industrielle.



Une fois que le Vietnam signe des accords de libre-échange (ALE) avec des pays en Amérique et accélère la possibilité de négociation d’un accord commercial entre le Vietnam et le Mercosur, la recherche et la proposition des mécanismes, politiques et cadres de coopération visant à profiter des opportunités de l’intégration, à promouvoir la participation du Vietnam aux chaînes de valeur mondiales et à créer de nouvelles chaînes de valeur sont une tâche très importante du ministère de l’Industrie et du Commerce et des services commerciaux du Vietnam en Amérique, a affirmé le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai.



Le vice-ministre Do Thang Hai a demandé aux services commerciaux du Vietnam en Amérique de se focaliser sur le développement de marché, de suivre de près les tensions politiques et les conflits commerciaux dans la région, et d’aider les entreprises nationales à répondre aux mesures de défense commerciale telles que l’antidumping, l’antisubvention.



En 2018, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays en Amérique ont atteint 58,03 milliards de dollars, soit une hausse de 11,4% sur un an. Au cours des cinq premiers mois de cette année, ce chiffre a atteint 35,53 milliards (+23,53%). Le Vietnam exportait, pour l’essentiel, des produits électroniques, le textile-habillement, des chaussures, des produits aquatiques, des machines et des aliments pour animaux, en échange de machines et équipements, de matières premières, du coton et de certains produits agricoles. -VNA