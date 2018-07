Hanoi (VNA) - Le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est un standard de qualité nord-américain délivré aux bâtiments durables et créé par le US Green Building Council (USGBC) en 1998. Celui-ci a été reconnu par tous les pays dont le Vietnam.

Photo d'illustration: VOV



La révolution verte gagne du terrain à travers le monde depuis deux décennies. Elle contribue à relever les défis majeurs de notre époque tels que le changement climatique, la dépendance aux énergies coûteuses et non renouvelables ou encore les risques pour la santé humaine. Cependant, cette révolution demeure très récente au Vietnam.

En 2017, le Conseil du bâtiment durable du Vietnam a été fondé. Il s’agit d’une ONG qui a créé son système de certification de bâtiments durables au Vietnam (LOTUS). Ses critères d’évaluation incluent la consommation énergétique, d’eau, mais aussi l’utilisation de matériaux locaux et la réutilisation des excédents.

Au total, 6 bâtiments du pays ont obtenu cette certification LOTUS dont le bâtiment One UN de l’ONU à Hanoi et le FPT Complex à Dà Nang. Certains autres ont pour leur part obtenu la certification LEED, délivrée par le conseil du bâtiment durable des Etats-Unis. Parmi eux figurent le siège de la société Intel Product Vietnam, le President Palace à Hô Chi Minh-Ville ou encore le siège de la société Chang Shin Vietnam dans la province de Dông Nai (Sud).

De l’avis du professeur Pham Ngoc Dang, vice-président de l’Association de la protection de la nature et de l’environnement du Vietnam, afin d’augmenter le nombre de bâtiments verts dans le pays, un cadre juridique et des politiques favorisant leur construction devraient être mis en place.

LEED est le système d’évaluation des bâtiments écologiques le plus utilisé au monde. Disponible pour pratiquement tous les types de projets de construction, communautaires et résidentiels, il fournit un cadre pour créer des bâtiments verts sains, hautement efficaces et économiques. La certification LEED est un symbole mondialement reconnu de la durabilité. – VOV/VNA