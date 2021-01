L’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, en Suisse. Photo: VNA

Genève (VNA) – L’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, en Suisse a participé au septième examen de la politique et des pratiques commerciales de l'Inde pour la période 2015-2020 qui s'est tenue du 6 au 8 janvier au siège de l’OMC à Genève (Suisse) sous forme de visioconférence et directement.

A cette occasion, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a souligné que l'Inde était l'un des partenaires commerciaux et d'investissement les plus importants du Vietnam au cours de la dernière décennie et était également l'un des 10 plus grands partenaires commerciaux du Vietnam ces dernières années.

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a également exprimé ses points de vues communs avec l'Inde, affirmant que le respect des règles commerciales de l'OMC était la seule solution à la crise émergente et continuerait à jouer un rôle positif pour maintenir et renforcer le système commercial multilatéral juste et équitable.

La diplomate vietnamienne a souligné qu'en tant que membre de l'ASEAN - un partenaire commercial de l'Inde, le Vietnam travaillait en étroite collaboration avec l'Inde pour trouver des solutions appropriées pour ces problèmes. Le Vietnam est prêt à coopérer avec l'Inde pour faciliter le développement des chaînes d'approvisionnement dans la région et contribuer à la reprise économique après le COVID-19.

Du point de vue de l'ASEAN, lors de la réunion, le représentant de l'ASEAN a fait une déclaration conjointe de l'ASEAN affirmant que l'Inde était l'un des partenaires commerciaux importants de l'ASEAN. L'Inde devient le sixième partenaire commercial de l'ASEAN et également la huitième source d'investissements directs étrangers (IDE) de l'ASEAN.

En outre, l'ASEAN reconnaît les contributions importantes de l'Inde au renforcement et à la consolidation de l'OMC et à la réforme de l'OMC. L'ASEAN réaffirme son ferme engagement et sa coopération avec l'Inde pour maintenir un système commercial multilatéral ouvert, inclusif, transparent, non discriminatoire et fondé sur les règles de l'OMC.

Au cours de la session, les membres de l'OMC ont grandement apprécié la forte croissance économique de l'Inde au cours de la période 2015-2020, en particulier dans le secteur des services, qui a aidé l'Inde à figurer parmi les plus grandes économies du monde. -VNA