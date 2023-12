Lyon (VNA) - Le Salon de l’Asie 2023 s'est déroulée les 2 et 3 décembre à Lyon Eurexpo, en France, rassemblant la participation de nombreux pays asiatiques, dont le Vietnam en tant qu'invité d'honneur.

Les visiteurs découvrent les instruments de musique traditionnels vietnamiens à travers des mini-concerts, des danses et des chants, à la fois folkloriques et modernes. Photo: VNA



C'est la première fois que le Vietnam participe officiellement à cet événement et devrait maintenir sa participation dans les années à venir, contribuant ainsi à promouvoir l'image d'un Vietnam amical et hospitalier auprès d'un grand nombre d'amis internationaux.

Présent à cet événement, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a souligné que la participation du Vietnam démontrait le rôle important du Vietnam à ce salon.



Il s'agit d'un événement marquant et significatif en 2023, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France, a déclaré l’ambassadeur Dinh Toan Thang.



Les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir les instruments de musique traditionnels vietnamiens à travers des mini-concerts, des danses et des chants, à la fois folkloriques et modernes. De plus, ils ont pu profiter du défilé de l’ao dài, des performances d’arts martiaux traditionnels vietnamiens et participer à des jeux folkloriques vietnamiens lors de ce Salon.



Le Salon de l’Asie est un événement annuel destiné aux amoureux et curieux de cultures et traditions d’Asie, attirant plus de 60.000 visiteurs chaque année. Il s'agit également du plus grand événement de découverte de la culture asiatique dans toute la région Rhône-Alpes. -VNA