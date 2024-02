L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai, avec la délégation du Service du tourisme de la ville de Da Nang et des partenaires. Photo : VNA

New Delhi (VNA) – Des stands vietnamiens sont présents à la 31e édition du salon du tourisme et des voyages d’Asie du Sud (South Asia Travel and Tourism Exchange-SATTE), qui se tient du 2 au 24 février à Greater Noida dans l’État indien d’Uttar Pradesh.L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai, a assisté à l’inauguration de ces stands du Service du tourisme de la ville de Da Nang, de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et de la compagnie du tourisme et de marketing de transport Vietravel.L’ambassadeur vietnamien a promis de continuer à aider les localités et les entreprises à promouvoir leurs produits et services touristiques, ainsi que les programmes au service de la coopération au développement socio-économique entre le Vietnam et l’Inde.Pour l’heure, l'Inde est le quatrième marché pourvoyeur de touristes à Da Nang. Cette ville du Centre représente à elle seule 60% du nombre total de touristes indiens au Vietnam.Vietnam Airlines effectue actuellement 14 vols directs par semaine entre Hanoï/Hô Chi Minh-Ville et les villes indiennes de New Delhi et Mumbai. La compagnie vise cette année un chiffre d'affaires de 40 millions de dollars sur le marché indien. SATTE est l’un des plus grands salons annuels du tourisme et des voyages d’Asie du Sud. Cette année, elle réunit 1.800 exposants et plus de 800 acheteurs de plus de 120 pays.-VNA