Le conseiller commercial d’ambassade du Vietnam en Algérie, Hoang Duc Nhuân, s'exprime lors Forum économique d'Annaba. Photo: VNA



Annaba (VNA) – Des instances du corps diplomatique de six pays, à savoir la Pologne, le Zimbabwe, le Bangladesh, le Vietnam, la Libye et la Mauritanie, ainsi que des hommes d'affaires, des experts économiques et des chefs d'entreprises ont participé au Forum économique d'Annaba qui se tient les 25 et 26 mai dans cette ville portuaire au Nord d’Algérie.

Dans son discours, le conseiller commercial d’ambassade du Vietnam en Algérie, Hoang Duc Nhuân, a présenté les potentiels, les atous du Vietnam, un vaste marché de près de 100 millions d’habitants et ses résultats économiques ces derniers temps, malgré les impacts de l’épidémie de Covid-19.

Il a également appelé les compagnies algériennes à investir au Vietnam - porte d'entrée du marché asiatique, en particulier du marché de l’ASEAN avec 650 millions de consommateurs.

Afin de renforcer les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et l'Algérie, il a exhorté les deux pays à continuer à perfectionner le cadre juridique, créer un nouveau mécanisme de coopération et renforcer les activités de promotion du commerce et des investissements.

Le Forum économique d'Annaba est organisé par l'Association nationale de jeunes algériens, créée fin 2018, et dont le siège se trouve dans la wilaya de Skikda. Les objectifs de cette association portent sur l’encouragement des jeunes Algériens à s'orienter vers l'entrepreneuriat et leur accompagnement, pour concrétiser leurs projets. -VNA