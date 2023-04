Une entreprise vietnamienne présente en ligne ses produits. Photo : VNA



Séoul (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Sciences et Technologies Tran Van Tung a assisté le 13 avril à Séoul au Festival international des startups innovantes (TECHFEST). C'est la deuxième fois que TECHFEST international est organisé dans ce pays.

Lors de cet événement, un certain nombre de start-ups innovantes ayant remporté des résultats élevés au concours TECHFEST national ont eu l'opportunité de se présenter auprès de plus de 30 fonds de capital-risque sud-coréens tels que Gostream, FINA, Sobanhang... En outre, des agences de gestion et des organes de soutien en charge de startups innovantes ont eu l'opportunité d'échanger leurs expériences pour améliorer la qualité de ces activités, et en même temps créer un environnement de connexion international favorable aux startups innovantes du Vietnam et de la République de Corée.

Selon le vice-ministre Tran Van Tung, la possibilité de coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans le domaine de l'innovation et des start-up est très grande. Au cours de leur mission en République de Corée, des experts du ministère des Sciences et Technologies ont travaillé avec le ministère des Petites et moyennes entreprises et des startups de République de Corée et se sont mis d'accord sur le contenu et s'apprêtent à signer un protocole d'accord entre les deux parties.

Présent à l'événement, Kim Seon-il, conseiller au Département du développement des marchés et des entreprises scientifiques et technologiques, relevant du ministère des Sciences et Technologies, a estimé que le secteur des start-up du Vietnam se développait assez rapidement, grâce à des capitaux d'investissement d'organisations étrangères, le soutien du gouvernement par l'intermédiaire du ministère des Sciences et Technologies et le soutien étranger. Avec un capital d'investissement abondant, les start-up vietnamiennes ont pu se développer et grandir.

Le TECHFEST a été organisé à l'occasion de la visite en République de Corée d’une délégation du ministère vietnamien des Sciences et Technologies, conduite par son vice-ministre Tran Van Tung, dans le cadre du programme de partage des connaissances (KSP) sur le développement d'un écosystème de startups innovantes.



Ce programme KSP comporte trois composantes : étude de l'écosystème de startups innovantes Vietnam – République de Corée, étude du mécanisme d'investissement pour les entreprises vietnamiennes par le biais d'un système pilote d'évaluation des technologies, et soutien à l’édification d'une stratégie d'amélioration des capacités du Centre national de soutien aux startups innovantes ( NSSC). -VNA

Ce programme KSP comporte trois composantes : recherche sur l'écosystème de startups innovantes Vietnam – République de Corée, recherche sur le mécanisme d'investissement pour les entreprises vietnamiennes par le biais d'un système pilote d'évaluation des technologies, et soutien à l’édification d'une stratégie d'amélioration des capacités du Centre national de soutien aux startups innovantes ( NSSC). -VNA

