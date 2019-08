Hanoï (VNA) – Le Festival “ASIAN WEEKEND 2019” a eu lieu les 2 et 3 août à Bratislava en Slovaquie. C’était la deuxième fois que cet événement était organisé par l’ambassade d’Inde, d’Indonésie, du Japon, de Chine, de République de Corée et du Vietnam, en coopération avec l’autorité de la ville de Bratislava et le Centre de la culture et de l’Information de Bratislava.

Les participants ont présenté les traits culturels traditionnels typiques, les potentiels touristiques et artistiques, la gastronomie, les fêtes de leur pays.



L’ambassadeur vietnamien Duong Trong Minh a précisé: “Nous apportons aux habitants de Bratislava et de Slovaquie, en général et aux touristes étrangers un spectacle très animé. C’est l’opportunité pour présenter aux amis étrangers la culture et la gastronomie vietnamiennes et pour encourager les Slovaques et étrangers à venir visiter le Vietnam”.



Le Vietnam a présenté aux amis étrangers des numéros artistiques d'ethnies, la gastronomie, des potentiels touristiques avec les destinations attrayantes comme la vieille ville de Hoi An, la baie d’Ha Long, la grotte de Son Doong…



Selon Frantisek Ruzicka, vice-ministre slovaque des Affaires étrangères, le Vietnam et la Slovaquie entretiennent des relations traditionnelles de long date. La communauté vietnamienne affirme de plus en plus son rôle d’une passerelle pour resserrer l’amitié entre les deux pays. La communauté se développe bien et contribue activement à la croissance économique slovaque. -VNA