La délégation du ministère de l’Industrie et du Commerce rencontre des représentants de grands groupes allemands. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Dang Hoàng An, participe au 8e Dialogue de Berlin sur la transition énergétique qui s’est ouvert le 29 mars.

Le 8e Dialogue de Berlin sur la transition énergétique (BETD) voit la participation de nombreux décideurs politiques ainsi que d’experts de plus de 50 pays et territoires.

Au cours du dialogue de deux jours, les délégués doivent discuter de l’utilisation énergétique efficace, de la promotion de l’énergie renouvelable, contribuant à la stabilité politique et à la prospérité économique du monde.

Ils échangeront leur points de vue sur les priorité d’investissement stratégique, notamment dans l’énergie renouvelable et la transition énergétique, en vue de la protection de l’environnement et de la consolidation de la sécurité.

Dans le cadre de cet événement, la délégation vietnamienne a rencontré des représentants de grands groupes allemands comme ThyssenKrupp, SkyWind, Enertrag, PNE. Le vice-ministre Dang Hoang An a présenté des politiques et des incitations du Vietnam dans l’énergie renouvelable.

Le groupe vietnamien Green Resolutions signe un accord de coopération dans le domaine des énergies renouvelables avec Thyssenkrupp Industrial Solutions. Photo: VNA



Le groupe vietnamien Green Resolutions a signé un accord de coopération dans le domaine des énergies renouvelables avec Thyssenkrupp Industrial Solutions (tkIS) et Thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, en vue de développer des projets d'hydrogène vert et d'ammoniac au Vietnam.



Le BETD, organisé annuellement depuis 2015 par les ministères allemands des Affaires étrangères, de l'Économie et de l'Énergie, vise à promouvoir le développement des énergies propres ainsi que l'efficience énergétique dans le monde entier. -VNA