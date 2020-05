Hanoi (VNA) - En tant que représentant du Vietnam et président de l’ASEAN, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, a participé le 18 mai au 32e Forum ASEAN-Australie en ligne.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, chef de l'ASEAN SOM du Vietnam . Photo : VNA

Il s'agit de la réunion annuelle des vice-ministres des Affaires étrangères dans le cadre des relations ASEAN-Australie, qui s'est tenue pour la première fois en ligne, après que les deux parties ont dû reporter le forum conformément à la pratique précédemment prévue en mars 2020 en Australie, en raison de la situation compliquée de l'épidémie de COVID-19.

La conférence visait à passer en revue le processus de coopération et à discuter des mesures visant à promouvoir le partenariat ASEAN-Australie, notamment la réponse à l'épidémie de COVID-19, et à discuter des situations régionales et internationales d'intérêt commun.

S'exprimant lors du Forum, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a souligné les efforts proactifs et opportuns de l'ASEAN dans l'esprit d'une "Une ASEAN cohésive et réactive", la collaboration étroite avec des partenaires pour faire face au COVID-19 et en même temps la réduction des impacts socio-économiques causés par la maladie.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, a affirmé que, parallèlement aux efforts déployés pour faire face au COVID-19, le Vietnam travaillerait en étroite collaboration avec les pays de l'ASEAN et ses partenaires, dont l'Australie, pour s’efforcer de maintenir les activités de l’ASEAN sous forme en ligne, continueraient de promouvoir les orientations et les priorités de coopération fixées en 2020, d'accélérer la mise en œuvre de la Vision de la Communauté en 2025, de renforcer les mécanisme de l'ASEAN, développer la sub-région du Mékong, élargir des partenariats pour la paix et le développement durable et la vision de l'ASEAN après 2025.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a proposé les orientations de la coopération entre l'ASEAN et l'Australie dans la prévention et la lutte contre les épidémies, en assurant un soutien mutuel aux citoyens touchés par l'épidémie de COVID-19, réduisant au maximum des impacts négatifs sur le développement socio-économique, préparant un plan de relance et de développement post-épidémique, et soulignant la nécessité d'utiliser efficacement les programmes de coopération au développement disponibles dans le cadre ASEAN-Australie dans ces efforts.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, a également souligné qu'en ces temps difficiles, les pays doivent améliorer la solidarité, instaurer la confiance et la primauté du droit et garantir un environnement pacifique, stable, et favorable à la promotion de la coopération entre les pays.

Au cours de cette visioconférence, l’ASEAN et l’Australie ont convenu d’intensifier leur coopération pour mieux faire face à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.

L’Australie s’est engagée à favoriser la vie des ressortissants aséaniens sur son territoire. Les deux parties ont décidé de renforcer leur partenariat stratégique, de soutenir un commerce multilatéral international ouvert et équitable, de porter à une nouvelle hauteur l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie et de signer l’Accord de partenariat économique régional global en 2020

L’ASEAN et l’Australie ont affirmé que l’ordre devait être maintenu dans la région en se référant au droit international. - VNA