Hanoi (VNA) - Le Vietnam a attiré du 1er janvier au 20 novembre 2,46 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une hausse de 0,1% en variation annuelle, a annoncé le ministère du Plan et de l’Investissement.

Ouvriers travaillant chez Youngbag ViNa Co., Ltd dans le parc industriel de Binh Xuyen, province de Vinh Phuc. Photo : VNA

Huit milliards de dollars sont en provenance d’entreprises déjà implantées sur le territoire, soit une progression de 26,7% en glissement annuel, selon ledit ministère.

Les investissements se dirigent vers 18 secteurs. L'industrie manufacturière a accueilli à elle seule plus de 14 milliards de dollars.

Parmi les 100 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour reste le plus grand investisseur étranger au Vietnam avec un montant total de plus de 7,6 milliards de dollars, suivi par la République de Corée, le Japon et la Chine. -VNA