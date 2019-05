Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Au cours des cinq premiers mois de cette année, le Vietnam a attiré 16,74 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE), soit une hausse de 69,1% en variation annuelle, a annoncé le Département de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement.

Les cinq premiers mois 2019 sont ainsi à un niveau record depuis quatre ans.

Plus précisément, jusqu’au 20 mai, le Vietnam a délivré la licence à 1.363 nouveaux projets cumulant 6,46 milliards de dollars de capitaux enregistrés (+38,7%). Par ailleurs, 505 projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de 2,63 milliards de dollars (+5,5%). Les apports au capital social par les investisseurs étrangers se sont chiffrés à 7,65 milliards de dollars, soit 2,8 fois plus que le montant enregistré pendant la même période de l’année dernière.

Les décaissements des IDE ont atteint 7,3 milliards de dollars, soit une hausse de 7,8% en glissement annuel.



Pendant cette période, les exportations du secteur des entreprises à participation étrangère (pétrole brut inclus) ont rapporté 70,4 milliards de dollars, +4,7% sur un an et représentant 69,9% des exportations nationales.

Les capitaux étrangers ont été injectés dans 19 secteurs, notamment dans l’industrie manufacturière et de transformation avec 12 milliards de dollars, l’immobilier avec 1,138 milliard, le commerce de gros et de détail avec 864 millions.

Parmi les 88 pays et territoires investissant au Vietnam, Hong Kong (Chine) est en tête avec 5,08 milliards de dollars, représentant 30,4% du total des IDE. La République de Corée est en 2e place, avec 2,62 milliards de dollars (15,7%), suivie par Singapour avec 2,09 milliards de dollars (12,5%).

Hanoï est la première localité parmi les 55 villes et provinces d’accueil des investissements étrangers ces cinq derniers mois, avec un fonds total inscrit de plus de 4,79 milliards de dollars. La capitale est suivie par Ho Chi Minh-Ville et Binh Duong. - VNA