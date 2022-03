Vaccin anti-Covid-19. Photo: VNA

Hanoi, 4 mars (VNA) – Le ministère de la Santé s’efforce d’acquérir environ 7 millions de doses de vaccin de Pfizer contre le Covid-19 pour les enfants de 5 à 11 ans au premier trimestre et 14,9 millions de doses au quatrième trimestre de l’année, a fait savoir jeudi 3 mars son vice-ministre Dô Xuân Tuyên.



Le gouvernement a publié une résolution sur l’achat de vaccins, prévoyant d’acheter 21,9 millions de doses pour vacciner environ 11,8 millions d’enfants, a-t-il indiqué.



Le Premier ministre a autorisé le ministère de la Santé à effectuer des achats dans le cadre d’un mécanisme spécial, conformément à l’article 26 de la Loi sur la passation des marchés publics, a-t-il précisé.



Des sondages sur la vaccination des enfants de plus de 5 ans contre le Covid-19 ont été menées, a-t-il fait savoir, ajoutant que 78% des parents d’enfants âgés de 5 à 11 ans sont favorables à leur vaccination.



Le ministère de la Santé a approuvé le 1er mars la vaccination des enfants de 5 à moins de 12 ans avec le vaccin de Pfizer/BioNTech (Comirnaty).



Selon la décision n°457/QD-BYT du ministère de la Santé effective le 1er mars, les enfants de 12 ans et plus reçoivent une dose de 30 microgrammes d’ARNm (0,3 ml), les enfants de 5 à 11 ans reçoivent une dose de 10 microgrammes (0,2 ml).



Le vaccin est produit par les sociétés Pfizer Manufacturing Belgium NV (Belgique), BioNTech Manufacturing GmbH (Allemagne), Pharmacia and Upjohn Company LLC (États-Unis) et Hospira Incorporated (États-Unis). –VNA