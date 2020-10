Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, lors de la cérémonie marquant les 75 ans des Nations Unies. Photo : VGP



Hanoï (VNA) - À l'invitation du Coordonnateur des Nations Unies au Vietnam, Kamal Maholtra, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a assisté vendredi soir à une réception marquant les 75 ans des Nations Unies.



Dans son discours, Kamal Maholtra a grandement apprécié les relations entre le Vietnam et les Nations Unies au cours des 40 dernières années, particulièrement la position et le rôle du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021 et président de l'ASEAN en 2020.



Le Coordonnateur des Nations Unies a également tenu en haute estime les réalisations du Vietnam pour contenir le COVID-19. Il a en outre indiqué que le Vietnam était un leader mondial en termes de réforme des Nations Unies au niveau national depuis plus de dix ans.



Il a assuré que dans les temps à venir, les organisations des Nations Unies au Vietnam continueraient de mener des recherches et de fournir des conseils opportuns au Vietnam pour soutenir son développement socio-économique.



Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a hautement apprécié les efforts incessants de l'ONU pour le développement du monde au cours des 75 dernières années.



Il a affirmé que les Nations Unies avaient toujours une place importante dans le cœur des Vietnamiens puisqu'elles avaient continuellement soutenu le Vietnam pendant les phases de reconstruction après la guerre, de Renouveau, d'industrialisation. et modernisation du pays.



Le vice-Premier ministre a souligné l'engagement du Vietnam à promouvoir le multilatéralisme avec le rôle central des Nations Unies, avant d’affirmer qu'en tant que président de l'ASEAN en 2020, Hanoï s'efforçait de promouvoir la coopération ASEAN-Nations Unies, y compris la réponse aux impacts causés par le COVID-19.



S’agissant de l’élaboration des stratégies de développement socio-économique pour les cinq et 10 prochaines années, Pham Binh Minh a déclaré espérer que l'ONU continuerait à assister le Vietnam dans le renforcement de ses capacités.



Soulignant qu'il s'agissait d'un moment urgent pour préparer le Plan stratégique conjoint Vietnam-Nations Unies pour 2022-2026, il a déclaré que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec les Nations Unies. Il a émis l’espoir que la coopération entre le Vietnam et les Nations Unies continuerait à se développer fortement et efficacement dans les temps à venir.-VNA