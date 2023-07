Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a reçu lundi, 3 juillet, à Hanoï, Armida Salsiah Alisjahbana, la secrétaire générale adjointe de l’ONU, également secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP) en visite au Vietnam du 3 au 6 juillet.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Le ministre a affirmé que le Vietnam persiste toujours la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification, d'intégration internationale proactive et active, et soutient le multilatéralisme et un ordre mondial fondé sur les relations internationales, le droit international et la Charte des Nations Unies.

Le chef de la diplomatie vietnamien a souligné que le Vietnam attache une grande importance à la coopération avec les Nations Unies en général et l’ESCAP en particulier, et a remercié pour l’aide et le soutien précieux des Nations Unies et de l’ESCAP pour le développement socio-économique et l'intégration internationale du Vietnam depuis de nombreuses décennies.

Armida Salsiah Alisjahbana a quant à elle apprécié la participation active de la délégation vietnamienne auprès de l’ONU à ses activités. L’ESCAP s’efforce de promouvoir la coopération entre les pays dans l’optique du développement durable, a-t-elle souligné.

Elle a affirmé d’être prête à discuter avec la partie vietnamienne de la possibilité d'organiser un Forum national sur les ODD en 2024 pour accélérer la mise en œuvre des ODD.

Les deux parties ont également convenu de renforcer les activités de coopération dans les domaines de l'adaptation au changement climatique, de la conversion de l'utilisation de l'électricité et de l'énergie verte pour les moyens de transport, et du développement des infrastructures de transport vertes, du renforcement des capacités pour les statistiques, de la transformation numérique, de la science. et la technologie et l'innovation pour le développement durable, etc.

L’ESCAP est l'un des cinq comités économiques et sociaux régionaux, sous l'égide du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), qui est chargé par l'ECOSOC en tant que "Centre de développement socio-économique de la région Asie-Pacifique", a les fonctions et tâches suivantes : Promouvoir la coopération pour le développement socio-économique et renforcer les relations de coopération entre les pays dans et hors de la région ; rechercher et diffuser des informations sur les questions socio-économiques, techniques et de développement dans les pays de la région ; fournir une assistance technique aux pays de la région pour faire face aux problèmes liés au développement socio-économique et avoir la responsabilité de coordonner conjointement les activités des agences des Nations Unies dans la région.

L’ESCAP établit des relations avec le Vietnam juste après l'unification nationale et a fourni un appui technique à la plupart des secteurs socio-économiques. Les activités actuelles de l’ESCAP est également conforme aux préoccupations du gouvernement vietnamien. - VNA