Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre, Trinh Dinh Dung, effectue une visite en République de Corée du 2 au 6 décembre.

Durant son séjour, Trinh Dinh Dung a eu, le 3 décembre, une entrevue avec le Premier ministre Lee Nak-yon, lors de laquelle, le chef du gouvernement sud-coréen a indiqué que cette visite revêt une grande importance et contribue à renforcer la coopération bilatérale dans les années à venir.

Les deux dirigeants ont exprimé leur joie devant le développement heureux des relations entre le Vietnam et la République de Corée et l’efficacité du partenariat de coopération stratégique bilatéral ces dernières années. Ils ont échangé et convenu de mesures importantes visant à renforcer la confiance et la compréhension mutuelles et à rendre la coopération entre les deux pays plus efficace et plus intégrale dans les années à venir.

Les deux parties se sont accordées pour maintenir des visites régulières et des contacts de haut niveau, intensifier la coopération dans les domaines de la diplomatie, de la défense et de la sécurité nationale, promouvoir la coopération dans le commerce et l’investissement permettant d'atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars d'ici 2020.

Trinh Dinh Dung a tenu en haute estime le fait que la République de Corée considérait le Vietnam comme l’une des priorités dans sa nouvelle politique de s’orienter vers le Sud, tout en affirmant la politique du Vietnam d’approfondir les relations avec le pays. Il a demandé aux deux parties de resserrer leur coopération pour faciliter les exportations et la consommation des produits agricoles du Vietnam en Républiques de Corée et soutenir l’amélioration de la compétitivité des produits vietnamiens.

Il a aussi demandé à la partie sud-coréenne d’assister les entreprises vietnamiennes dans les activités de start-up, de renforcer le transfert de technologies, de développer l’industrie auxiliaire et aussi d’accorder de plus les aides non remboursables et des crédits préférentiels en faveur du Vietnam.

Le vice-Premier ministre a encouragé les entreprises sud-coréennes à continuer de renforcer leur investissement au Vietnam dans l’industrie auxiliaire, la fabrication automobile, l’électricité, les énergies renouvelables, le développement des infrastructures des zones industrielles et de la cité intelligente. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien créait les meilleures conditions pour que les entreprises sud-coréennes puissent participer aux projets d’infrastructure, d’actionnarisation des entreprises et du processus de retrait des fonds des entreprises publiques.

Il a salué la volonté de République de Corée de simplifier la délivrance de visa en faveur des citoyens vietnamiens. Il a demandé au gouvernement sud-coréen de continuer de soutenir et de prêter attention aux résidents vietnamiens dans ce pays, notamment les femmes.

Le Premier ministre Lee Nak-yon a hautement apprécié les acquis importants obtenus dans les relations bilatérales après 26 ans de l’établissement des relations diplomatiques, affirmant que le gouvernement sud-coréen attache de l’importance au développement des relations de partenariat stratégique avec le Vietnam et qu’il dirigera les ministères, secteurs concernés de la République de Corée pour déployer bien les conventions signées par les deux pays, contribuant à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Lors d’une rencontre avec le président du Parti démocrate au pouvoir, Lee Hae-chan, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a remercié le Parti démocrate au pouvoir d’avoir coopéré et soutenu pour le développement des relations de coopération d’intérêt commun avec le Vietnam et a demandé au Parti de continuer d’aider la promotion du renforcement des relations Vietnam-République de Corée, dont l’intensification de la coopération entre les deux Partis, et l’examen de la signature de la convention de coopération entre les organes des deux Partis.

Lee Hae-chan a souligné que lui et son Parti démocrate continueront de développer les relations avec le Parti communiste du Vietnam afin de contribuer au renforcement des relations Vietnam-République de Corée.

Le même jour, recevant le président du Fonds d’échange international de République de Corée, Lee Si Hyung, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a hautement apprécié la mise en œuvre par ce Fonds du ‘’programme des dirigeants du futur’’ et des programmes d’échange entre les deux peuples, de la culture et de l’art afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Il a demandé au Fonds de continuer d’accorder l’attention et d’élargir l’envergure de coopération avec le Vietnam dans l’avenir.

Le président du Fonds, Lee Si Hyung, a souligné le maintien et l’élargissement des programmes d’aide pour les cadres de tous les échelons du Vietnam à faciliter les échanges des expériences de développement en République de Corée.

Le même jour, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a rendu visite aux cadres de l’ambassade du Vietnam en République de Corée et aux représentants de la communauté des Vietnamiens en ce pays.

Saluant des contributions des cadres et fonctionnaires de l’ambassade et de la communauté des Vietnamiens en République de Corée, Trinh Dinh Dung a souligné que le Parti, et l’Etat vietnamiens prennent en considération les Vietnamiens résidant à l’étranger comme une partie inséparable de la nation vietnamienne, un élément important contribuant à dynamiser la coopération d’amitié entre le Vietnam et les pays de par le monde. - VNA