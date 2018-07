Hanoi, 17 juillet (VNA) – Le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié et au partenariat stratégique avec l’Australie, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong au président de la Chambre des représentants australienne Tony Smith.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et le président de la Chambre des représentants australienne Tony Smith. Photo : VNA

Recevant le 23 juillet à Hanoi le président de la Chambre des représentants australienne, le leader du PCV a salué sa visite officielle au Vietnam à un moment où les deux pays ont convenu de porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a noté avec plaisir le développement fructueux des relations bilatérales dans de nombreux domaines, allant de la politique à l’économie, de la défense et de la sécurité à l’éducation et à la formation.Il a remercié le gouvernement australien pour son soutien à la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2020-2021, ainsi que la coordination et le soutien de l’Australie au rôle du Vietnam dans l’ASEAN et la région.Le Vietnam apprécie hautement la position constante de l’Australie sur la question de la Mer Orientale, a-t-il dit, appelant les deux parties à poursuivre leur étroite coopération dans les forums multilatéraux pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement en Asie du Sud-Est.Pour sa part, Tony Smith a exprimé ses impressions positives sur les relations florissantes entre le Vietnam et l’Australie au cours des dernières années, en particulier les efforts des deux pays pour élever les liens au niveau de partenariat stratégique.Le président de la Chambre des représentants australienne s’est dit impressionné par les réalisations du Vietnam, notant sa conviction que la coopération législative et les échanges populaires entre les deux pays sont des preuves solides du développement de leurs relations bilatérales.Il a également exprimé son espoir que son voyage, ainsi que d’autres récentes visites au Vietnam des dirigeants australiens, aiderait à promouvoir le partenariat stratégique dans les temps à venir.Tony Smith a affirmé que la position constante de l’Australie sur la question de la Mer Orientale est claire et correspond à la position et au point de vue du Vietnam. –VNA