Hanoi (VNA) – Au Vietnam, les services de conseils et les soins de santé reproductive sont garantis en pleine pandémie de Covid-19.

Des conseils sur la santé génésique donnés à des femmes d’ethnie minoritaire de la province de Dak Lak. Photo d'archives: VNA



C’est en tout cas ce qu’a fait observer Dinh Huy Duong, le directeur du Département de la communication et de l'éducation relevant de la Direction nationale de la population et de la planification familiale à l’occasion de la Journée mondiale de la population, le 11 juillet.

Les campagnes de sensibilisation se poursuivent en particulier sur les réseaux sociaux, a-t-il précisé.

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), la pandémie nous touche tous, partout dans le monde, mais elle ne nous touche pas tous de la même manière, aggravant les inégalités et les vulnérabilités préexistantes, en particulier pour les femmes et les filles.

La pandémie a affaibli les systèmes de santé, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et procréative. Alors que celles et ceux qui ont accès à ces services retardent habituellement les grossesses en cas d’incertitude économique ou de crise, on estime que les perturbations dans les livraisons de contraceptifs ainsi que les confinements vont provoquer une augmentation sensible des grossesses non planifiées chez les plus vulnérables. Selon une étude de l’UNFPA datant de mars dernier, 12 millions de femmes ont subi des perturbations dans leurs services de planification familiale.

Le FNUAP prévoit que si les mesures de confinement accompagnées de perturbations majeures des services de santé devaient se poursuivre pendant encore six mois, ce sont 47 millions de femmes qui, dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, risquent de ne pas pouvoir accéder à des moyens de contraception modernes, ce qui entraînerait 7 millions de grossesses non désirées. – VOV/VNA