Le Vietnam a remporté la médaille de bronze au 3e tournoi U23 de volley-ball féminin d’Asie - Coupe Dông Luc 2019 à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Vietnam a remporté la médaille de bronze au 3e tournoi U23 de volley-ball féminin d’Asie - Coupe Dông Luc 2019, après avoir gagné 3-1 ses rivales thaïlandaises dans l’après-midi du 21 juillet à Hanoi.

L’équipe U23 de Chine a remporté le titre de champion, en battant en finale l’équipe U23 de République populaire démocratique de Corée sur le score de 3-0 dans la soirée du même jour à Hanoi.

Le vice-directeur de l’Administration des sports du Vietnam, Trân Duc Phân, également chef du comité d’organisation, a déclaré que ce tournoi de 9 jours avait pour but d’aider les jeunes talents à améliorer leurs compétences et à renforcer la coopération, l'amitié et la solidarité entre les fédérations de volleyball.

L'événement était également une bonne opportunité pour aider les joueuses vietnamiennes à se préparer aux 30e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games) aux Philippines vers la fin de l'année, a-t-il ajouté.

Cette année, le tournoi attire les 13 équipes U23 venues d’Australie, de Chine, de Hong Kong, d’Inde, du Kazakhstan, de Macao, des Maldives, de Nouvelle-Zélande, de République populaire démocratique de Corée, de Taïwan, du Sri Lanka, de Thaïlande et du Vietnam. -VNA