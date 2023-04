Le vice-Premier ministre Le Minh Khai (droite) et président de la Fédération nationale des coopératives agricoles de la République de Corée, Lee Sung Hee. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les expériences réussies du "Mouvement de nouveaux villages" en République de Corée sont appliquées dans certaines localités vietnamiennes à travers le programme Haeng Bok (Bonheur) financé par l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA), a déclaré le vice-Premier ministre Le Minh Khai lors de la réception du président de la Fédération nationale des coopératives agricoles de la République de Corée, Lee Sung Hee , le 3 avril à Hanoï.A cette occasion, le dirigeant vietnamien a fait part de l'intérêt de son pays à étudier et mettre en œuvre les modèles réussis d'autres pays en matière de développement agricole et rural.Il a souhaité que le protocole d'accord bilatéral récemment signé par l'Alliance coopérative du Vietnam et la Fédération nationale des coopératives agricoles de la République de Corée continuent à contribuer activement au développement des coopératives agricoles et à l'amélioration des revenus des agriculteurs des deux pays.Dans l’œuvre de l'industrialisation et de la modernisation, le Vietnam attache une grande importance au développement de l'agriculture, des agriculteurs et des zones rurales, les considérant comme une base importante pour le développement socio-économique durable, a-t-il déclaré.Pour sa part, Lee Sung Hee a déclaré que ledit protocole d’accord créerait une base solide pour la promotion de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans le domaine de l'agriculture.-VNA