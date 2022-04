Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (droite) reçoit le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Vietnam, Dr Kidong Park. Photo : baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a hautement apprécié les assistances accordées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le représentant de l'OMS au Vietnam, Dr Kidong Park, à la lutte contre le COVID-19 et au secteur de la santé du Vietnam, en général, lors d'une réception le 27 avril à Hanoï du responsable de l'OMS, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam.

Partageant son séjour mémorable au Vietnam, notamment pendant la période de COVID-19, Kidong Park a estimé des efforts du Vietnam pour apprendre et appliquer des expériences internationales et déployer, de manière créative, des mesures de prévention et de contrôle de la pandémie.

Le gouvernement vietnamien a fait face au COVID-19 de manière opportune, forte et drastique, grâce à un système efficace de surveillance et de résilience d'urgence et à un contingent d'agents médicaux dévoués et qualifiés, a-t-il remarqué, soulignant la prise en conscience des habitants dans la mise en œuvre active des mesures de prévention et de contrôle.

Il a aussi souligné la mise en oeuvre rapide de la campagne de vaccination qui a contribué à faire du Vietnam l'un des pays ayant un taux de couverture vaccinale le plus élevé du monde.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a tenu en haute estime le soutien de l'OMS et de Kidong Park en particulier au Vietnam dans la lutte contre la pandémie ainsi que dans le secteur de la santé au cours de 40 dernières années.

Il a espéré que dans son nouveau poste, le Kidong Park continuera à apporter des contributions positives à la coopération entre l'OMS et le Vietnam dans le domaine de la santé. -VNA