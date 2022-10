Photo d'illustration: VNA



Jakarta (VNA) - Il est clair que le Vietnam est l'un des contributeurs les plus importants à une ASEAN dynamique, résiliente et économiquement positionnée telle qu'elle est aujourd'hui, selon le secrétaire général adjoint de l’ASEAN pour la Communauté économique de l’ASEAN, Satvinder Singh.



Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a fortement augmenté, passant de 155,8 milliards de dollars en 2012 à 362 milliards de dollars en 2021. La part du Vietnam dans le PIB de l'ASEAN a également fortement augmenté, passant d'environ 6,5 % au cours de la dernière décennie à 10,8 %. Selon le secrétaire général adjoint de l’ASEAN, on voit clairement que le Vietnam est l'une des économies qui apporte une contribution très importante à la stabilité de l'ASEAN, et en même temps, ouvre la voie vers la libéralisation économique.



Satvinder Singh a souligné que le Vietnam était désormais un partenaire très important en termes d'intégration de l'ASEAN. Il a déclaré que pour devenir un pays important dans la région, il était nécessaire au Vietnam de renforcer l'intégration régionale et de considérer l'ASEAN comme "sa maison".