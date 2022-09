Hanoï (VNA) – Le ministère des Affaires étrangères et les agences vietnamiennes au Cambodge continuent de prendre des mesures pour protéger les citoyens vietnamiens dans le pays voisin, selon le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doàn Khac Viêt.

S'exprimant lors de la conférence de presse régulière du ministère le 8 septembre, Doàn Khac Viêt a souligné que les autorités et les localités vietnamiennes et ses agences représentatives au Cambodge se sont activement coordonnées avec la partie cambodgienne pour examiner, enquêter, vérifier et secourir les citoyens vietnamiens amenés à travailler illégalement au Cambodge, a-t-il déclaré, ajoutant qu'à ce jour, plus de 600 citoyens vietnamiens ont été aidés à rentrer chez eux en toute sécurité tandis que des milliers d'autres ont reçu une assistance dans la gestion des procédures.

Suivant les instructions du ministère des Affaires étrangères, les agences vietnamiennes au Cambodge continueront de surveiller de près la situation des travailleurs vietnamiens invités et de se coordonner avec les localités et agences nationales et la partie cambodgienne pour mettre en œuvre les mesures de protection des citoyens nécessaires, a-t-il déclaré.

Concernant une bagarre au Casino 67 dans la province de Svay Rieng au cours de laquelle un citoyen vietnamien est décédé le 26 août, il a déclaré qu'après avoir reçu le rapport, l'ambassade du Vietnam au Cambodge a contacté les autorités locales pour vérifier les informations et demander une enquête sur l'affaire.



L'ambassade a également contacté la famille de la victime et a aidé à ramener le corps à la maison. Des enquêtes sont toujours en cours.

L'ambassade continuera à suivre de près cette affaire, se coordonnera avec les autorités locales dans le processus d'enquête et est prête à fournir des informations et à mettre en œuvre les mesures de protection des citoyens nécessaires pour protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens.- VNA