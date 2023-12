Hanoi (VNA) – Dans le cadre de sa participation au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et de ses activités bilatérales au Japon du 15 au 18 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté ce samedi à Tokyo à une table ronde avec les principaux groupes économiques japonais sur la transformation verte et les infrastructures sociales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à une table ronde avec les principaux groupes économiques japonais sur la transformation verte et les infrastructures sociales. Photo: VNA

Dans un esprit de sincérité, de confiance et de coopération, les groupes économiques japonais et les représentants des ministères et branches vietnamiens ont analysé les opportunités ainsi que les nouvelles difficultés et défis, discuté des mesures susceptibles de de promouvoir la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement, en particulier dans les domaines émergents.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam accordait la priorité à l'attraction de projets d'investissement dans l'économie verte, numérique, circulaire, ainsi que dans les sciences et technologies, l’innovation, les composants électroniques, les voitures électriques, l’industrie des semi-conducteurs, les énergies nouvelles (telles que l’hydrogène), les énergies renouvelables, les centres financiers, la finance verte, les biotechnologies...

Il a exhorté les grands groupes japonais à aider le Vietnam à accéder à des sources de capitaux d'aide au développement (APD) de nouvelle génération, des sources d'investissement financier vert, des investissements pour la transition énergétique dans le cadre du partenariat de transition énergétique juste (JETP), et de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC), ainsi qu’à renforcer leur coopération en matière de formation de ressources humaines de haute qualité, à promouvoir la recherche et le développement, l’innovation et le transfert de technologies, contribuant à renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement et donc à garantir des opérations de production stables.

Le chef du gouvernement a déclaré continuer de diriger la résolution complète des problèmes liés à projet de chaîne de valeur gaz-électricité Bloc B - O Mon, ajoutant que le gouvernement a également pris des solutions drastiques pour éviter des pénuries d'électricité en 2024...

Le gouvernement vietnamien créera toujours des conditions favorables aux investisseurs étrangers sur son sol, japonais en particulier, afin qu'ils puissent réaliser des investissements réussis, durables et à long terme au Vietnam, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend un petit-déjeuner de travail avec 10 dirigeants de grandes entreprises japonaises du domaine des puces électroniques. Photo: VNA

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a pris un petit-déjeuner de travail avec 10 dirigeants de grandes entreprises japonaises du domaine des puces électroniques.

Les entreprises japonaises apprécient grandement l'orientation du développement du Vietnam basée sur les sciences, les technologies et l'innovation, en particulier dans les nouvelles technologies telles que les puces semi-conductrices, l'intelligence artificielle..., un domaine que le Japon et les entreprises japonaises souhaitent développer.

En particulier, les entreprises japonaises s'intéressent aux conditions leur permettant d'investir avec succès au Vietnam, telles que les infrastructures, les ressources humaines de qualité, les lois, les politiques...



De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le développement basé sur les sciences et technologies, dont la transformation numérique, et le développement de l'industrie des semi-conducteurs étaient une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue du Vietnam.

Il a appelé les entreprises japonaises à investir au Vietnam et à construire des centres de recherche et développement, à former des ressources humaines hautement qualifiées, à instaurer des bases au Vietnam et de l'aider à participer à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Ken Saito. Photo: VNA

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Ken Saito, ainsi que le président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), Ishiguro Norihiko. -VNA